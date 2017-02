2 de febrer de 2017

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, l’Associació Catalana d’Esperanto ha convidat a Barcelona Aitor Arana (Legazpi, 1963), en un acte on repassarà la seva trajectòria com a escriptor, traductor i filòleg.

Entre moltes altres obres, Arana és autor d’un imponent diccionari esperanto-èuscar, èuscar-esperanto, publicat a finals de 2015. Es tracta d’un dels principals diccionaris bidireccionals d’euskera, només comparable en qualitat i en extensió als existents en altres llengües molt més difoses, com l’anglès, el castellà o el francès. Per portar a terme aquesta tasca, l’autor hi ha dedicat 29 anys de la seva vida.

Aitor Arana també ha traduït diverses obres de la literatura original en èuscar a la llengua internacional, incloent-hi el clàssic «Memoraĵoj de Eŭska Bovino» de Bernardo Atxaga. A més, es tracta d’un dels principals especialistes en filologia de la llengua basca, temàtica sobre la que ha publicat a bastament, estudiant i comparant-ne els diferents dialectes. Finalment, Aitor Arana és un destacat escriptor en euskera, llengua en la que ha guanyat nombrosos premis, sobretot pel que fa a literatura infantil i juvenil.

L’acte de presentació del diccionari esperanto-èuscar, èuscar-esperanto tindrà lloc a la Llibreria Ona (Carrer Gran de Gràcia, 217) el proper dissabte 18 de febrer a les 19:00h.