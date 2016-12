20 d'octubre de 2016

Chuck Smith i Richard Delamore acaben de llançar una exitosa campanya de finançament col·lectiu per crear una nova aplicació per a telèfons mòbils, que ajudarà a les persones que parlen una determinada llengua a trobar altres parlants de la mateixa llengua que s’hi trobin a prop. Tot i que van aconseguir el principal objectiu en només 27 hores, és possible participar-hi fins a mitjans de novembre.