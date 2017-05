12 de maig de 2017

Avui el projecte Ekparolu d’edukado.net ha celebrat la seva 500-ena sessió. Ekparolu és un projecte per a fer dialogar a distància “nebots”, és a dir, aprenents d’Esperanto, amb “oncles”, o parlants competents, perquè els primers puguin perfeccionar-se en una llengua que fins ara han après només per escrit i de manera autodidacta. La participació és totalment gratuïta. N’hi ha prou a tenir un mínim coneixement de l’idioma, per exemple haver acabat una branca de Duolingo. Els nebots fan un examen per a confirmar que tenen el nivell adequat, ni massa baix ni massa alt, i després acorden dates i hores amb els oncles per a fer deu sessions de videoconferència per Skype, d’un mínim de mitja hora cadascuna. També es pot triar l’oncle. Tot el programa té certa semblança amb les «parelles lingüístiques» en català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Actualment el projecte accepta nous nebots i oncles. Si us interessa, llegiu més aquí.