6 de novembre de 2018

Dilluns 5 de novembre ha començat la catalogació de la col·lecció de llibres heretada del grup esperantista Aŭroro, consistent en més de 300 llibres i fullets, alguns dels quals centenaris. Han començat la tasca els nostres socis David Ruíz i Rubén Fernández. La llista d’obres es podrà consultar en línia al catàleg col·lectiu de KEA. El pla preveu, quan s’ampliï l’espai de prestatgeria, incloure una col·lecció de duplicats que els socis de KEA puguin prendre en préstec, de manera que Aŭroro tingui una autèntica biblioteca i no un simple arxiu.

El grup d’esperanto Aŭroro es va fundar l’any 1949 i des de llavors ha funcionat de manera ininterrompuda com a secció de la històrica cooperativa barcelonina La Formiga Martinenca, cosa que el fa el més antic a Barcelona. Darrerament havia quedat inactiu per l’avançada edat de la darrera membre del grup, l’Adela Gomila, però des de fa un any l’Associació Catalana d’Esperanto l’ha reactivat per convertir la Formiga en la seva seu social a Barcelona. Enguany s’hi fa el segon curs els dilluns, el grup avançat els dimecres, i aviat hi començarà un curs inicial els dilluns.