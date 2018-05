per Alfons Tur

28 d'abril de 2018

Uns quants ahir ens vàrem llevar ben d’hora, per fer honor a la dita “ Qui matina fa farina “ o per fer cas al Guardiola, vés a saber la font d’inspiració de cadascú i vàrem fer cap a muntar les paradetes de llibres de KEA; una a Barcelona i l’altra a Sabadell.

Enguany, malauradament no hem pogut repetir la de Tortosa. Tant de bo el proper any tornem a ser presents a les Terres de l’Ebre.

A Barcelona, com ja ve essent habitual, érem al final de Les Rambles, vora el monument a Pitarra, que ens mirava des d’aquell pedestal que fou la riota de l’època perquè tenia forma de dos. I potser per això la gent anava tocant el dos i tornava, rellevant-se per mantenir la parada oberta.

Per començar el dia vàrem rebre una bona notícia: la Contra de La Vanguardia ens publicava l’entrevista que li van fer al Nicola Ruggieri al febrer. Com que no era una notícia d’actualitat sinó de validesa indefinida ens han fet esperar (potser es pensaven que esperanto ve d’espera). Ha valgut però, la pena, i n’hem pogut gaudir en un dia d’allò més assenyalat. Pel que fa als llibres, al costat dels clàssics teníem una novetat destacable, el llibre Antaŭ unu jarcento del qual és coautor en Xavier Alcalde, membre de la junta de la nostra associació.

Al mig d’aquella riuada de gent allà hi érem, venent els nostres llibres, informant els interessats, mirant de captar els despistats i els badocs, saludant coneguts, familiars, alumnes antics i actuals, socis, esperantistes d’altres països, gent que sap que hi som i que ens busquen, altres que ens troben de casualitat...

I com sempre, moltes preguntes que es repeteixen: la cantarella que si l’esperanto no ha triomfat, es veu que el món ja es quedarà per sempre més com és ara i no canviarà, hi han aplicat una mena de 155 universal i no hi haurà avanç social possible. L’altra que si es pensaven que havia desaparegut, i nosaltres què som doncs, fantasmes?

I que si el meu avi era esperantista, però ara...és clar l’avi ja és mort, i el de l’havanera també, però l’esperanto segueix viu perquè el van fer viure aquells esperantistes que ja no hi són, el continuem els que som ara i després en vindran d’altres que encara ni han nascut.

I com que cal renovar-se aquest cop hem estrenat nous expositors més atractius i uns fulletons informatius acabats de sortir del forn que hem repartit a dojo.

En definitiva, una diada de Sant Jordi llarga, intensa i creiem que profitosa per l’esperanto a casa nostra.