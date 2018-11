El Punt Avui ha entrevistat la nostra sòcia Dolors Godoy, destacant el rol de l’esperanto en la seva vida i el fet que n’és l’únic ensenyant a la regió gironina:

És esperantista declarada –la seva filla també ho és– i fa un any va guanyar un premi de poesia promogut per l’associació italiana d’esperanto. Dolors Godoy s’apassiona quan parla de l’esperanto i sobretot com internet ha ajudat a expandir el que es podria pensar que és un idioma desaparegut. Des de fa vuit anys, durant el mes de juliol, va a una escola d’estiu d’esperanto a Eslovàquia. Destaca l’arrelament que va tenir a l’Est d’Europa, quan l’esperanto era sinònim de llibertat, d’obertura, de sortir al món per a qui estava reclòs en els règims comunistes. I actualment l’esperanto viu, diu, com a llengua utilitzada en universitats a Polònia, Hongria, Luxemburg i Holanda. Amb set alumnes, explica que l’esperanto és una xarxa per viatjar. “Sempre hi ha un esperantista que et farà de cicerone en un país o t’oferirà un llit.” L’esperanto, remarca, “és una filosofia de vida” perquè és llengua d’entesa i de germanor i recomanaria que fos assignatura escolar, un crèdit voluntari.