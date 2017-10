2 d'octubre de 2017

Davant l’actual situació sociopolítica que es viu al Principat de Catalunya, on els valors de la democràcia, la participación col·lectiva i la defensa de la pau es veuen amenaçats per la deriva de l’Estat Espanyol cal una presa de posició en la defensa d’aquests valors i principis que també són els de la nostra associació. És per aquest motiu que l’Assoc. Cat. d’Esperanto s’ha adherit al Manifest de la Taula per la Democràcia.