per Esperantic Studies Foundation

21 de juliol de 2016

Les 26 lliçons del curs del nou portal estan basades en un conte de la coneguda escriptora Anna Löwenstein, amb exercicis de l’educadora Birke Dockhorn.

El curs té molts exercicis, il·lustracions, arxius sonors i segueix els criteris del marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge de llengües. La nova pàgina també inclou una detallada grmàtica d’esperanto i un renovat fòrum, diccionari i traductor. L’equip que hi ha al darrere hi segueix afegint nous materials i funcions a la nova pàgina.

Lernu.net cerca traductors per completar les traduccions ja existents del portal i per afegir-hi noves llengües; qualsevol es pot registrar com a traductor a lernu.traduko.net