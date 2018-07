per Hèctor Alòs i Xavier Alcalde

26 de juny de 2018

Presentació del número:

En un moment en què la Gran Bretanya és a punt de deixar la Unió Europea, replantejant així la posició de l’anglès a Europa, Pádraig B. Ó Laighin ens ofereix una anàlisi de la campanya de la societat civil que va permetre que l’irlandès fos acceptat com a llengua oficial de la UE. Havent-hi participat d’una forma activa, l’autor reflecteix críticament el rol dels moviments socials a la negociació i destaca la importància del context per tal de poder defensar amb èxit els drets lingüístics dels ciutadans.

En segon lloc, Maria Mazzoli ens presenta les diferents ideologies lingüístiques que coexisteixen a Andorra. Fruit d’un extens treball de camp, l’autora descriu en detall i amb una gran dosi de sensibilitat i empatia els grups que sustenten les diverses ideologies, així com la seva evolució. Centrant-se en la comunitat portuguesa, l’autora ens mostra com és de diversa i com les representacions i actuacions dels catalanoparlants afecten les representacions, actituds i capacitats lingüístiques del grup immigrant.

A continuació, presentem per primer cop en català un text de Geoffrey Sutton sobre els períodes de la literatura en esperanto. Es tracta d’una qüestió fonamental en l’esperantologia i sobre la qual els diversos estudiosos no es posen d’acord. La proposta de Sutton parteix d’un objectiu eminentment pràctic. Així, per a delimitar els diferents períodes, l’autor reflexiona sobre els possibles criteris, tant interns com externs, que es fan servir en aquest tipus de classificacions.

En l’any del centenari de la mort de Ludoviko Zamenhof, no podíem no dedicar un petit espai a la seva figura i al seu llegat. A partir de la conferència que va impartir Xavier Alcalde a la inauguració del darrer congrés català d’esperanto, l’autor reflexiona sobre les relacions entre l’esperantisme i el pacifisme. El text presenta diversos exemples sobre el treball humanitari dels esperantistes en conflictes armats, incloent-hi alguns que ens toquen ben de prop, com la guerra civil espanyola.

Finalment, inaugurem amb aquest número un nou apartat de la revista: l’entrevista. Hem tingut la sort de poder parlar amb Ilona Koutny, l’ànima dels estudis d’interlingüística de la universitat de Poznań, a Polònia, que enguany celebren el 20è aniversari. Es tracta d’uns estudis de postgrau impartits íntegrament en esperanto i amb un professorat i un alumnat internacionals.

Bona lectura!