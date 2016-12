8 de novembre de 2016

El proper dimarts 15 de novembre tindrà lloc la inauguració de l’exposició sobre Miquel Pedrola a la casa de la Barceloneta 1761. Pedrola va ser un milicià antifeixista de la Barceloneta que va morir durant els primers dies de la guerra civil al front d’Aragó. Els seus companys li van dedicar el carrer actual Sant Miquel a la seva memòria. El 2008, l’historiador i soci de KEA Dani Cortijo va descobrir unes lletres estranyes i va començar a explorar aquesta història.

La família de Pedrola la va conèixer gràcies a la televisió i va explicar que en Miquel Pedrola havia tingut una filla després de mort. Al cap d’un any, l’Amada Pedrola (que viu a Occitània, a Llemotges) i en Dani Cortijo van anar junts al front on va morir el pare. Entre les descobertes més recents hi ha el fet que en Miquel Pedrola era un convençut esperantista, fins al punt que va ensenyar la llengua internacional a la seva parella, la mare de l’Amada.

KEA felicita la feina d’investigació del nostre associat i convida a tothom a assistir a la inauguració d’aquesta exposició, que comptarà a més amb la projecció del vídeo realitzat per Yonay Boix sobre el viatge al Front.