26 de gener de 2018

Amb l’inici de l’any, KEA ha inaugurat una nova pàgina web per al catàleg de les nostres biblioteques: biblioteko.esperanto.cat.

Si recordeu la campanya de micromecenatge feta al Verkami fa dos anys per renovar la Biblioteca- Arxiu Petro Nuez potser us preguntareu com s’utilitzen els diners i com progressa la renovació de la BAPN. Doncs bé, KEA encara es troba a la fase darrera i més llarga de la feina: la catalogació del fons. Mentre no acabi, BAPN no podrà ser una autèntica biblioteca amb préstec de llibres.

Fins ara, s’han catalogat més de 1.100 publicacions, i aviat s’hi afegiran més de 200 de la col·lecció privada del nostre difunt membre i conegut escriptor Miguel de Seabra, amablement cedides per la seva vídua Vimala Devi.

Però biblioteko.esperanto.cat és més que no el catàleg de BAPN. També inclou tot el catàleg del Museu d’Esperanto de Subirats i de la Biblioteca Molera de Moià: 11.985 i 6.942 ítems, respectivament. En total, el catàleg ja conté informació de més de 20.000 llibres i periòdics. Encara més: és un servidor, del qual d’altres biblioteques esperantistes poden extreure registres ja creats, i en el futur contribuirà directament a la creació d’un catàleg central de totes les biblioteques esperantistes del món.

Per complir aquesta missió, tanmateix, encara cal polir i normalitzar a fons els registres ja existents. Si us interessa la tasca i sabeu res de catalogar, o en voleu aprendre i contribuir al projecte, sapigueu que l’equip catalogador treballa gairebé cada dimarts a la tarda a la seu de BAPN, al Centre d’Esperanto de Sabadell, sota el guiatge del nostre tresorer Sebastià Ribes; cada mes té lloc un taller de catalogació un dissabte. Contacteu l’equip de catalogació a l’adreça de correu electrònic «bapn» a «esperanto.cat».