3 de juliol de 2017

L’1 de juliol s’ha obert la inscripció al curs inicial d’esperanto a Barcelona. Com a novetat, aquest any l’Associació Catalana d’Esperanto l’organitza en col·laboració amb la Biblioteca Jaume Fuster, on tindrà lloc de l’1 d’octubre del 2017 al 26 de juny del 2018. La inscripció es fa directament amb la biblioteca, enviant un correu electrònic a l’adreça “biblioteca0011@gmail” amb les següents dades:

— Número del carnet de biblioteques:

— Nom i cognoms:

— Edat:

— Sexe:

— Nacionalitat:

— Telèfon:

— E-mail:

Si encara no teniu el carnet de biblioteques de la Diputació de Barcelona, us el podeu fer aquí.

La biblioteca es troba a la plaça Lesseps (metro L3, Lesseps). El curs tindrà lloc els dimarts de 19h a 20h. Com que s’utilitzaran recursos d’internet per a aprendre esperanto i la major part del temps presencial es dedicarà a la pràctica oral, és un curs idoni no sols per als qui comencen de zero sinó també per als qui ja n’han estudiat una mica però no han tingut mai ocasió de parlar-lo.

Hi ha 12 places gratuïtes. Afanyeu-vos a reservar!