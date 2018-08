18 de juliol de 2018

Aquest juliol s’ha obert la inscripció al curs inicial d’esperanto a Barcelona. Per segona vegada es fa amb la col·laboració de la biblioteca pública Jaume Fuster, on tindrà lloc cada dimarts de 19 a 21 del vespre, a partir del 2 d’octubre fins al juny. La Jaume Fuster es troba a la plaça Lesseps, de Gràcia.

La inscripció és gratuïta i es realitza a través de la nostra associació. Per inscriure-us-hi o demanar més informació escriviu a l’adreça de correu electrònic «cursos» al nostre domini «@esperanto.cat». Necessitareu també el número del vostre carnet de biblioteca de la Diputació de Barcelona. Si encara no teniu el carnet, us el podeu fer aquí. Hi ha dotze places, afanyeu-vos a reservar!