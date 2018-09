13 de setembre de 2018

S’acaba d’obrir la inscripció al curs segon d’esperanto a Barcelona. Començarà l’1 d’octubre i es farà cada dilluns a la històrica cooperativa La Formiga Martinenca (Carrer Mallorca, 580), a tocar de l’estació del Clot, fins al juny. L’horari provisional és de 6 a 2/4 de 8 del vespre, tot i que s’acabarà d’ajustar si ho requereix una majoria d’alumnes.

El curs l’impartirà el nostre soci Brian Russell, i serà gratuït per als membres de l’Associació Catalana d’Esperanto. Els no socis pagaran 20 euros cada trimestre o 60 en un pagament únic. Hi ha la possibilitat d’associar-se immediatament i beneficiar-se de descomptes (20 euros els menors de 35 anys, 50 euros els jubilats i aturats).

Per a apuntar-vos-hi escriviu a l’adreça de correu electrònic «briano» del nostre domini «@esperanto.cat».

Recordeu també que la inscripció al curs inicial continua oberta. Escriviu a l’adreça «cursos» al domini «@esperanto.cat» si us interessa.