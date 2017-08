18 d'agost de 2017

Aquest juliol Catalunya ha tingut representació al congrés de la Lliga Internacional de Docents Esperantistes (ILEI) per primera vegada en més d’una dècada, gràcies a la reactivació de la secció catalana d’ILEI. El congrés va tenir lloc a Busan, la segona ciutat de Corea del Sud, i va durar tota la setmana prèvia al Congrés Mundial de Seül. Essent el 50è congrés d’ILEI, va tenir una nodrida participació: 170 persones, incloent-hi 20 d’un dia.

Rubén Fernández, elegit nou cap de la secció catalana i membre del comitè executiu d’ILEI, va saludar en nom de Catalunya a la inauguració del congrés, on no hi havia cap representant espanyol. Cal remarcar que ILEI va admetre la secció catalana com a secció de ple dret el 1999, anys abans que fos admesa l’espanyola. Rubén Fernández va participar en les sessions i votacions del comitè d’ILEI, on es va encarregar d’aixecar acta. També va assistir al seminari de formació de professors impartit per Katalin Kovats, d’Edukado.net, i va rebre el corresponent diploma al final.

50-a Kongreso de ILEI 2017, Busan, Koreio

El representant català va participar en un festival lingüístic organitzat per la secció coreana d’ILEI, en què, amb l’ajut d’una esperantista local, va donar a conèixer Catalunya i va impartir minilliçons de llengua catalana als vianants d’un cèntric carrer, en una taula i amb l’ajut de fotos i mapes. Una dotzena d’altres llengües van ser presentades d’aquesta manera al mateix temps; la castellana anava a càrrec dels participants uruguaians.

Un altre acte que va destacar la participació catalana va ser una conferència sobre la Península Ibèrica presentada per a donar a conèixer la regió que hostatjarà el congrés d’ILEI i el Congrés Mundial l’any vinent, a Madrid i Lisboa, respectivament. Amb la col·laboració de Mireille Grosjean, presidenta d’ILEI, i Duncan Charters, membre del comitè d’ILEI i doctor en literatura espanyola, Rubén Fernández va explicar la realitat històrica, lingüística i política de la península en general i Catalunya en particular. La conferència va aixecar tant d’interès que es va repetir durant la clausura del congrés, per a informar tots els qui no hi havien pogut assistir.

Després del congrés d’ILEI i del Congrés Mundial a Seül, Rubén Fernández també va prendre part en la Trobada Internacional Esperantista de Meditació (IERM), organitzada del 29 de juliol a l’1 d’agost a les localitats d’Iksan i Yeongkwang per 13a vegada per l’Associació Esperantista del Budisme Won, part de l’orde budista coreà conegut per promoure l’esperanto entre els seus membres. Hi havia 120 participants més, tot un rècord per a aquesta trobada. Aquí Fernández també va saludar en nom de Catalunya, i el més destacable és que van ser els organitzadors els qui el van convidar a fer-ho, després de la salutació dels participants espanyols. Va ser la prova més evident que la tasca de difusió de Catalunya que fa ACE/KEA dóna els seus fruits.