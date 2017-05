per Joan Inglada

29 de maig de 2017

A l’escola d’Àger, vila del Congrés d’enguany, la presidenta del comitè organitzador, Esther Inglada, el 24 d’abril, va presentar el 38è Congrés Català d’Esperanto, que es celebrarà del 12 al 15 d’octubre, als alumnes i professors, com a introducció d’un taller infantil per a la confecció del cartell del Congrés, cosa que d’alguna manera fa participar els membres de la localitat en el congrés. A més, amb el mateix objectiu de participació local, a la recepció a l’ajuntament, que tindrà lloc durant el congrés, el dia 13, entre les 18 i les 20 hores, proposarem als alumnes recitar un poema popular de Benet Rossell, que ja coneixen del passat homenatge a l’artista internacional local, en els idiomes de l’escola (català, castellà, romanès i àrab o amazic) i en esperanto, i així fomentem la participació dels membres de la família dels alumnes. En aquest acte també hi participarà la coral d’Àger junt amb congressistes cantaires que s’integraran en un assaig participatiu, conduït per Carles Vela, que tindrà lloc el primer dia del congrés per a cantar La Espero. Cal destacar l’homenatge al nostre iniciador que es produirà a l’ajuntament amb la intervenció de Xavi Alcalde / Alfons Tur: «Pacifistes en un món ‘eterne militanta’. En el centenari de la mort del Dr. Zamenhof». Amb la finalitat de promoure la participació local i comarcal s’han inclòs en el programa un curs d’iniciació a l’Esperanto, un debat en català i una conferència en castellà.