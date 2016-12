per Pere Fornells

13 de desembre de 2016

Fa uns dies vaig tenir la sort de visitar Białystok, la ciutat natal de Zamenhof. En aquelles terres l’hivern hi ha arribat puntualment i em vaig trobar amb neu pels carrers i temperatures sota zero. L’acollida, tanmateix, no va ser gens freda: els meus amfitrions van ser veritablement amables i acollidors, i igualment ho van ser els esperantistes que hi vaig anar trobant: a un esmorzar d’amics a Wasilków, el poble a tocar de Białystok on m’allotjava, a una taula-cafè similar a les que fem els dimarts a Barcelona i a una trobada a la seu del club esperantista local, on a petició d’ells hi vaig fer una petita presentació sobre la nostra actualitat amb el títol «Catalunya: un nou estat d’Europa?».

A banda d’això, vaig tenir l’oportunitat de visitar el centre Lluis Llàtzer Zamenhof - una institució cultural on hi havia una exposició centrada bàsicament en el Zamenhof jove -, tastar una beguda típica local al cafè Esperanto o fer-me una foto al costat de l’estàtua del creador de l’esperanto. I, naturalment, visitar altres llocs d’interés de la ciutat. Lamentablement, per pocs dies, no vaig poder assistir als actes que tenien programats pel dia de Zamenhof. Qui sap si un altre any podré anar-hi!