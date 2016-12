per Maria Sánchez

29 de desembre de 2016

L’estiu passat vaig viatjar a Oslo (Noruega) i vaig contactar amb la “Norvega Esperanta Ligo” per trobar-me amb ells. Durant la meva estada (del dinou al vint-i-un d’agost), va tenir lloc el festival de la cultura del immigrants anomenat Mela, on la Norvega Esperanta Ligo va muntar una paradeta informativa. En aquest festival es podien visitar parades d’organitzacions no governamentals, gaudir de concerts i degustar menjar exòtic i deliciós d’arreu del món.

Vaig visitar la paradeta de la Norvega Esperanta Ligo i vaig poder parlar amb en Douglas Draper, secretari de l’Esperanta-klubo d’Oslo. A la seva paradeta tenien informació sobre l’esperanto i el moviment esperantista, sobre Noruega i també un joc per aprendre els números en esperanto.

Vaig fer algunes fotos durant la meva visita i, sorpresa!, la “Norvega Esperanta Ligo” ha utilitzat una d’elles per a la foto de la portada del cinquè número de la seva revista “Norvega Esperantisto”.

Estic molt contenta d’haver contactat amb ells i de la meva aparició a la seva revista. Recordeu, si algun cop visiteu Oslo no dubteu a contactar els esperantistes noruecs ni de visitar el festival “Mela”, val la pena visitar i conèixer els dos.