20 de desembre de 2017

Com a cloenda de l’Any Zamenhof, divendres 15 de desembre de 2017, l’Associació Catalana d’Esperanto ha presentat a l’espai Vilaweb de Barcelona el llibre de Jaume Grau Casas Tagoj kaj ruinoj. L’acte ha anat a càrrec de l’editor Pedro Sanz (SATeH), el director del Memorial Democràtic Plàcid Garcia-Planas i la professora de traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona Montserrat Franquesa.

El llibre aplega els escrits de Grau Casas a l’exili, en la seva estada entre 1939 i 1944 en cinc camps de concentració francesos diferents. A partir d’originals en castellà, català i francès Tagoj kaj ruinoj configura una obra magna. El mèrit, segons l’editor, es deu en bona part a la tasca rigorosa de selecció, ordenació i transcripció dels documents originals feta per Marie-Hélène Meléndez dels papers conservats en una maleta i que han estat editats en francès amb el títol Ulysses dans la boue (2014). La col·laboració de SATeH amb KEA ha fet possible l’edició i ha facilitat la tasca a l’editor i al traductor per a poder fer realitat la versió en la llengua universal. Tagoj kaj ruinoj recopila materials del dietari, inclou fotografies, annexos, etc. L’edició en esperanto, traduïda i comentada per Miguel Fernández, constitueix un repte. El traductor adverteix en el pròleg de les dificultats de vessar una obra a una llengua i cultura universals. Els textos inclouen tota mena de camps semàntics i registres, referents històrics i culturals, girs idiomàtics en diverses llengües, etc. Les traduccions dels jocs de paraules, per exemple, als quals Grau Casas era tan aficionat, demostren la perícia i el saber del traductor. Miguel Fernández ha conclòs amb èxit, segons Franquesa, una tasca excepcional. L’obra es pot llegir de manera discontínua i l’autor ens fa de reporter d’unes vivències que es poden explicar de moltes maneres. Com ha remarcat Garcia-Planas, relata, a mode de periodista de guerra, fets que esdevindran històrics des de la vivència, de primera mà. La millor manera, segons el director de Memorial Democràtic, de conservar la memòria col·lectiva.